Nachdem die EU-Kommission am Vormittag ein grosses Finanzpaket zur Förderung von Verteidigungsausgaben angekündigt hatte, legte der vermutlich nächste Kanzler Merz am Abend nach. Es müsse für die Verteidigung bereitgestellt werden, was immer nötig sei. «Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes.»