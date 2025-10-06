Institutionelle Anleger kaufen zu

Auch grosse institutionelle Investoren stecken Geld in Oklo. Beispielsweise hat Blackrock per Ende Juni seine Position um 5,84 auf 7,32 Millionen Aktien respektive 4,96 Prozent ausgebaut. Derweil blieb der Anteil von Vanguard bei 5,89 Prozent. Auch die UBS, JPMorgan und Goldman Sachs sind an dem Unternehmen aus Kalifornien beteiligt. Das Gros der Analysten ist zudem überzeugt: Die Aktie ist ein Investment. 53 Prozent der Experten stufen sie mit «Buy», 41 Prozent mit «Hold» und 6 Prozent mit «Sell» ein.