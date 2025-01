Trumps Wahlsieg beflügelte die Börse: Der S&P 500 kam am 6. November 2,5 Prozent voran und zeigte damit seine bisher beste Performance nach einem Wahltag in den USA. Die im Index vertretenen Milliardäre kamen in den fünf Wochen nach der Wahl auf einen kombinierten Vermögenszuwachs von 505 Milliarden Dollar und damit auf 34 Prozent des Jahresanstiegs.