Die Anzeigen in Kasachstan führen zu einer Website, die potenziellen Rekruten die Möglichkeit bietet, der russischen Armee in der Region Sachalin im Osten Russlands beizutreten. Auf der Website wird eine "Agentur für Personalentwicklung" der Region Sachalin als Eigentümer angegeben. Dahinter steht eine Organisation der örtlichen Regierung. Mitarbeiter des dortigen Call-Centers sagten auf Anfrage, sie könnten sich zu der Anzeigenschaltung nicht äussern. Per E-Mail gestellte Fragen an die Organisation wurden nicht beantwortet. Das kasachische Informationsministerium antwortete ebenfalls zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Teilnahme an militärischen Konflikten im Ausland gegen Bezahlung ist nach kasachischem Recht verboten.