Wichtige Finanzierungsquelle

Für den All England Lawn Tennis Club, der Wimbledon organisiert, sind die Debentures eine wichtige Finanzierungsquelle. Seit ihrer Einführung vor mehr als einem Jahrhundert tragen sie zur Finanzierung von Instandhaltung und Ausbau bei. Die Erlöse sollen unter anderem Pläne für 39 zusätzliche Plätze und ein Stadion mit 8000 Sitzplätzen finanzieren. Im Gegenzug erhalten Inhaber erstklassige Sitzplätze sowie Zugang zu VIP-Lounges und Restaurants während des Turniers, das am kommenden Montag beginnt.