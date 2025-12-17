Die Sparmassnahmen seien bei Ausgaben angewendet worden, die nicht mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung stehen, den Russland als «militärische Spezialoperation» bezeichnet. Dies habe es der Regierung ermöglicht, den Anteil dieser Ausgaben von 2,7 Prozent des BIP im Jahr 2024 auf 2,2 Prozent im zu Ende gehenden Jahr zu senken. Die Massnahmen hätten bereits zu Einsparungen von einer Billion Rubel geführt. Zudem reformiere das Ministerium die Beschaffungssysteme. Dies habe Einsparungen von etwa fünf Prozent der Gesamtausgaben erbracht, die für den Kauf neuer Waffen und die Verbesserung der Unterbringung von Soldaten verwendet werden sollen.