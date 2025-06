Dadurch konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten zehn Jahren um das 11-fache steigern, so Finanzchef Clayton Hatch, der schätzt, dass das Unternehmen einen Anteil von 9 Prozent an den rund 650 Millionen bildgebenden Untersuchungen in den USA hat. Das Ziel von Pro Medicus ist es, den Marktanteil in den USA im Bereich der Radiologie weiter auszubauen und gleichzeitig die Möglichkeiten in der Kardiologie und in Europa im Auge zu behalten, so Hatch. «Man schätzt uns nicht mit einem Marktanteil von 9 Prozent ein, sondern sagt, dass wir 15 Prozent oder 20 Prozent des Marktes erobern müssen», so Hatch.