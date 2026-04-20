Das Potenzial der Technologie ist indes erheblich. Herkömmliche Rechner kennen nur zwei Zustände - 0 oder 1. In Quantencomputern überlagern sich diese Zustände, sodass die Systeme schneller arbeiten und Berechnungen durchführen können, die klassische Computer nur unter enormem Aufwand abarbeiten können. Ein Anwendungsfeld sind datenintensive Simulationen, etwa zur Wechselwirkung von Molekülen. Die Erkenntnisse daraus sind wichtig für die Entwicklung von Arzneimitteln. Gut nachvollziehbar ist daher, dass grosse Hoffnungen in das Quanten-Computing gesetzt werden. Fachleute raten dennoch zu Umsicht beim Investieren. Denn die technologischen Fortschritte können durchaus erst später als gedacht Tatsache werden.