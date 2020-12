Ein auf Volatilitätswetten spezialisierter Hedgefonds hat sich als einer der grössten Investoren in Bitcoin herausgestellt, nachdem er diskret Kryptowährungen im Wert von über 600 Millionen Dollar erwarb. Dazu hat er sich mit Alan Howard, dem Mitbegründer von Brevan Howard, zusammengeschlossen.

Eric Peters, Chief Executive Officer von One River, sagte in einem Bloomberg-Interview, er habe ein neues Unternehmen gegründet, um von dem wachsenden Interesse institutioneller Anleger an Kryptowährungen zu profitieren. Zusätzlich zu den bereits getätigten Käufen hat One River Digital Zusagen, die ihre Bestände an Bitcoin und Ether ab Anfang 2021 auf etwa eine Milliarde Dollar bringen werden, sagte er.

Kurs verdreifacht

Ein Anstieg der Kryptowährungspreise und beispiellose geldpolitische Massnahmen ziehen zunehmend viel Geld in einen Bereich, in dem sich hauptsächlich spekulative Privatanleger tummelten. Bitcoin ist am Donnerstag über 23'000 Dollar geklettert, der Kurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht.

"Es wird eine Generationsallokation in diese neue Anlageklasse geben", sagte Peters. "Die Kapitalflüsse haben gerade erst begonnen."

Peters ist vorsichtig vorgegangen, um keinen Preisanstieg bei Bitcoin oder Ether auszulösen. Er beschrieb, wie er seine Handelstransaktionen so unauffällig wie möglich ausführte und alle Käufe im November abschloss, bevor Bitcoin 16'000 Dollar erreichte.

Peters sagte, sein Ziel sei es, einen „Blue-Chip-Treuhänder" für institutionelle Kunden aufzubauen, die nach digitalen Vermögenswerten Ausschau halten. Auch würde er nicht aggressiv handeln oder Risikokapitalinvestitionen tätigen. One River Digital ernannte Northern Trust als Fondsadministrator und Coinbase als ersten Partner für die Handelsabwicklung und die Verwahrung von Vermögenswerten. Der Fonds berechnet 1 Prozent Gebühren und ermöglicht es den Anlegern, innerhalb eines Tages zu verkaufen.

Howard erwirbt Beteiligungen

Howard übernimmt eine Reihe unterstützender Funktionen. Er investiert nicht nur in die Fonds von One River Digital, sondern erwirbt auch eine Beteiligung an dem Unternehmen. Brevan Howard hat im Oktober einen Anteil von 25 Prozent an One River erworben. Elwood, ein von ihm kontrolliertes Unternehmen, bietet One River Digital Handelsdienstleistungen, Marktanalysen und technischen Support.

Ein Sprecher von Howard lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein weiterer Investor bei One River Digital ist Ruffer, die britische Investmentfirma, die für ihre Wetten auf Marktvolatilität bekannt ist. Ruffer hat am Dienstag eine Bitcoin-Position von 2,5 Prozent in einem ihrer Fonds offengelegt, die es als "kleine, aber starke Versicherungspolice gegen die anhaltende Abwertung der wichtigsten Währungen der Welt" bezeichnete.

Anstieg während Corona

One River wurde 2013 von Peters gegründet und setzt Volatilitäts- und Trendfolgestrategien ein, um Geld zu verdienen, unabhängig davon, ob die Preise für Vermögenswerte steigen oder fallen. Der Long Volatility Fund und der Dynamic Convexity Fund stiegen während des Coronavirus-bedingten Ausverkaufs im März und in diesem Jahr um 33 Prozent bzw. 40 Prozent. Das Unternehmen verwaltet insgesamt rund 1,6 Milliarden US-Dollar.

Peters (54) fühlte sich aus denselben Gründen zu digitalen Vermögenswerten hingezogen, aus denen er eine höhere Volatilität an den Finanzmärkten erwartet: Nachdem die Zinsen in den Industrieländern bei oder unter Null liegen, haben sich die Haushaltsausgaben der Regierungen in Verbindung mit der Monetarisierung der Schulden durch die Zentralbanken als primäre Methode herauskristallisiert, das Wachstum anzukurbeln. Die Folge dieser Erhöhung der Geldmenge, so glaubt er, wird Währungswertminderung und möglicherweise Inflation sein.

«Ultimativer Katalysator»

"Covid-19 war der ultimative Katalysator für diesen Übergang", sagte Peters. "Dies ist der interessanteste Makro-Trade, den ich in meiner Karriere gesehen habe." Zwar dürfte Gold ebenfalls in einem Umfeld von entwerteten Währungen und Inflationsängsten an Wert gewinnen. Allerdings glaubt Peters, dass die Bitcoin- und Ether-Kurse diesen Anstieg weit übertreffen können.

"Es bestehen definitiv mehr Risiken als bei Gold, das schon seit Tausenden von Jahren existiert, aber es gibt auch viel mehr Konvexität", sagte er. "Es gibt nur sehr wenige konvexe Wetten, die Ihrem Portfolio helfen, wenn diese Makrokräfte anfangen sich auszuwirken."

