Ivelina Green, Anlagechefin und Gründerin der Investmentfirma Pearlstone Alternative, schlug am Mittwoch auf einer Konferenz in London vor, die Anleihen der Banco Espirito Santo zu kaufen. Diese sind Gegenstand von Gerichtsverfahren, an denen Investmentriesen wie BlackRock und Pimco beteiligt sind. Der Rechtsstreit zwischen den Investoren und den portugiesischen Behörden über die Anleihen dauert schon seit Jahren an, könnte sich aber einer Lösung nähern, so Green.