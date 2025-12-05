6,3 Millionen Menschen arbeiteten im April 2025 für einen Stundenlohn von höchstens 14,32 Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 16 Prozent an allen Jobs, wie er bereits ein Jahr zuvor festgestellt wurde. Im April 2014 hatte der Anteil der Niedriglohnjobs noch 21 Prozent betragen und war vor allem in den Jahren 2022 und 2023 zurückgegangen.