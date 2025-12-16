Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,6 und damit deutlich unter jenem des amerikanischen Aktienmarktes. Dieser ist mit einem KGV von 22,3 historisch gesehen hoch bewertet - der langjährige KGV-Schnitt des breiten US-Marktes ist nach Angaben von JPMorgan 16,6. Zudem: Shutterstock hat sich in den letzten Jahren als solider Dividendenzahler erwiesen. Seit 2020 wurde die Zahlung an die Aktionäre von 0,17 Cent je Quartal auf 0,33 Cent je Quartal angehoben.