Fallhöhe der Aktie aus Investorensicht äusserst unangenehm

Insofern war auch der Kursverlust von On in diesem Umfeld am Freitag nicht überraschend. Allerdings ist die Fallhöhe der Aktie aus Investorensicht seit dem letzten Jahr hoch und sieht für Investoren, darunter auch Roger Federer, ernüchternd aus: Seit Mitte November 2021, als die Aktie einen Stand von 55,87 Dollar erklommen hatte, ist der Kurs fast 70 Prozent eingebrochen. Noch am ersten Handelstag der Aktie, am 16. September 2021, war der Titel 48 Prozent auf 35,40 Dollar in die Höhe geschossen.