Damit liegt der zuständige Analyst von Stifel leicht unter dem Konsens von 26,33 Franken. Die drei bei Bloomberg erfassten Analysten sind sich jedoch in ihrem Rating einig: Kaufen.
Santhera sei ein stark wachsendes Unternehmen mit Agamree als zentralem Treiber. Zusätzliches Potenzial ergebe sich durch künftige Lizenz- und Akquisitionsmöglichkeiten zur Nutzung der europäischen Vertriebsstruktur.
Spitzenumsätze erwartet
2025 erzielte Agamree bereits über 150 Millionen Dollar Umsatz weltweit. Langfristig sehen Analysten das Potenzial von mehr als 700 Millionen Dollar Umsatz weltweit. Konservativere Modelle gehen bis 2030 von über 600 Millionen Dollar Umsatz aus.
Gleichzeitig verbessere sich die Finanzlage des Unternehmens deutlich, schreiben die Stifel-Analysten. Dies, da die Kosten relativ stabil bleiben, wodurch ein Cashflow-Breakeven im dritten Quartal 2026 erwartet wird, gefolgt von nachhaltiger Profitabilität.