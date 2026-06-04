Die Aktien von Santhera gewinnen am Donnerstagvormittag mehr als 5 Prozent, nachdem die amierkanische Investmentbank Stifel die Coverage mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hat. Das Kursziel veranschlagen die Experten bei 25 Franken, also fast 10 Franken über dem jetzigen Niveau.

Damit liegt der zuständige Analyst von Stifel leicht unter dem Konsens von 26,33 Franken. Die drei bei Bloomberg erfassten Analysten sind sich jedoch in ihrem Rating einig: Kaufen.

Santhera sei ein stark wachsendes Unternehmen mit Agamree als zentralem Treiber. Zusätzliches Potenzial ergebe sich durch künftige Lizenz- und Akquisitionsmöglichkeiten zur Nutzung der europäischen Vertriebsstruktur.

Spitzenumsätze erwartet

Eine Umfrage des Analysehauses unter 30 Ärzten in den USA und Europa zeigt eine rasch zunehmende Akzeptanz von Agamree, das sich bereits zum zweitmeist eingesetzten Steroid bei Duchenne-Muskeldystrophie entwickelt hat. 90 Prozent der befragten Ärzte erwarten weiteres Wachstum der Nutzung im kommenden Jahr, im Schnitt um rund 23 Prozent, und langfristig einen Anteil von etwa 35 Prozent der Patienten.

2025 erzielte Agamree bereits über 150 Millionen Dollar Umsatz weltweit. Langfristig sehen Analysten das Potenzial von mehr als 700 Millionen Dollar Umsatz weltweit. Konservativere Modelle gehen bis 2030 von über 600 Millionen Dollar Umsatz aus.

Gleichzeitig verbessere sich die Finanzlage des Unternehmens deutlich, schreiben die Stifel-Analysten. Dies, da die Kosten relativ stabil bleiben, wodurch ein Cashflow-Breakeven im dritten Quartal 2026 erwartet wird, gefolgt von nachhaltiger Profitabilität.

Aisha Gutknecht arbeitet seit Juli 2024 als Redaktorin für cash.ch.
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