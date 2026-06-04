Spitzenumsätze erwartet

Eine Umfrage des Analysehauses unter 30 Ärzten in den USA und Europa zeigt eine rasch zunehmende Akzeptanz von Agamree, das sich bereits zum zweitmeist eingesetzten Steroid bei Duchenne-Muskeldystrophie entwickelt hat. 90 Prozent der befragten Ärzte erwarten weiteres Wachstum der Nutzung im kommenden Jahr, im Schnitt um rund 23 Prozent, und langfristig einen Anteil von etwa 35 Prozent der Patienten.

2025 erzielte Agamree bereits über 150 Millionen Dollar Umsatz weltweit. Langfristig sehen Analysten das Potenzial von mehr als 700 Millionen Dollar Umsatz weltweit. Konservativere Modelle gehen bis 2030 von über 600 Millionen Dollar Umsatz aus.