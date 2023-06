Der runde Geburtstag des Flughafens Zürich wird dieser Tage ganz aktuell. Die erste Maschine hob am 14. Juni 1948, also morgen Mittwoch vor 75 Jahren, von Kloten in Richtung London ab. Der grösste Flughafen der Schweiz feiert sein Jubiläum das ganze Jahr hindurch mit vielen Anlässen. Das grosse Fest findet am Wochenende vom 1. bis 3. September 2023 statt.