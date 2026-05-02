Blick fragt beim mit der Vermietung beauftragten Immobilien-Unternehmen nach. Warum wird nicht an eine Familie mit Kindern vermietet? Aber an eine Wohngemeinschaft? An Lärm kanns nicht liegen, denn WGs sind nicht eben als die ruhigsten Mieter bekannt. Die Antwort fällt kurz und knackig aus. «Da das Haus in ca. 3 Jahren abgerissen wird, vermieten wir es nicht an Familien», sagt die Sachbearbeiterin zu Blick.