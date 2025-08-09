So hoch kann die Nachfrage allerdings nicht sein. Denn Dijana Zeindler hat aktuell 28 weitere, hochpreisige Objekte im Angebot. Die Preisspanne reicht von 2990 Franken für eine 23 Quadratmeter grosse Einzimmerwohnung an der Baurstrasse 29 in Zürich über ein 3,5-Zimmer-Apartment für 7490 Franken an der Freiestrasse 110 in Zürich bis hin zu einer 6,5-Zimmer-Wohnung in Horgen ZH für 10'290 Franken im Monat.