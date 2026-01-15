Spot-Bitcoin-Fonds haben in den zwei Jahren seit ihrer Einführung zweistellige Milliardenbeträge angezogen, begünstigt durch den steigenden Bitcoin-Kurs und die breitere Akzeptanz der Krypto-Branche. Nach dem Kurseinbruch im Oktober war es jedoch zu Abflüssen gekommen. Bitcoin fiel im Jahr 2025 mehr als 6 Prozent und erlitt damit erstmals seit 2022 ein Jahresminus, während es an den Aktien- und Edelmetallmärkten aufwärts ging.