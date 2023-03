Etwa die Hälfte der Befragten gab an, ziemlich viel über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank vergangenen Freitag gehört zu haben. Seitdem ist es weltweit zu Rückschlägen an Börsen gekommen. Kurz darauf musste auch die New Yorker Signature Bank aufgeben. Am Mittwoch kam es schließlich zu weiteren Einbrüchen, weil die Turbulenzen bei der Credit Suisse Ängste vor einer Bankenkrise weckten. In der Umfrage gaben 68 Prozent der Befragten an, dass sie ein gewisses Vertrauen in die Stabilität ihrer eigenen Bank und der Banken im Allgemeinen haben.