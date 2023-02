89 Prozent der über 16-Jährigen waren in den vergangenen 12 Monaten in sozialen Netzwerken unterwegs, wie der Branchenverband Bitkom am Dienstag zu der von ihm in Auftrag gegebenen Umfrage mitteilte. Das entspreche rund 54 Millionen Menschen. 80 Prozent haben demnach aktiv Beiträge gepostet, Inhalte hochgeladen oder Kommentare geschrieben. Neun Prozent haben die Plattformen ausschliesslich passiv genutzt - etwa Beiträge gelesen, Bilder oder Videos angeschaut, ohne jedoch eigene Inhalte zu veröffentlichen.