Das Analystenteam der Deutschen Bank um Experte Benjamin Goy erwartet, dass die UBS die Aktienrückkäufe auf etwa 5 Milliarden Dollar ausweiten und die Dividende im Jahresvergleich um rund 18 Prozent erhöhen wird. Insgesamt würden sich die Kapitalrückführungen damit wieder auf etwa 7 Milliarden Franken belaufen, was einem Niveau entspricht, das zuletzt vor der Übernahme der Credit Suisse erreicht wurde.
Nach den starken Ergebnissen im ersten Quartal haben die Analysten ihre Einschätzungen für die Grossbank entsprechend nach oben angepasst. So heben sie ihre Gewinnschätzungen je Aktie im Durchschnitt um etwa drei Prozent an und erhöhen das Kursziel von 39 auf 40 Franken; das Rating lautet Buy. Damit liegen sie über dem Konsens, der bei 38,19 Franken zu stehen kommt. Insgesamt neun Halten-Ratings überwiegen acht Kauf- und eine Verkaufsempfehlung.
Die Aktie gewinnt am Mittwoch mehr als 2 Prozent und notiert somit über 35 Franken, was zuletzt im Februar der Fall war. Im März war der Titel zwischenzeitlich auf unter 30 Franken gefallen. Die Aktie wird derzeit mit dem rund zehnfachen der erwarteten Gewinne für 2027 bewertet.
(cash/Bloomberg)