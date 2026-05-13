Nach den starken Ergebnissen im ersten Quartal haben die Analysten ihre Einschätzungen für die Grossbank entsprechend nach oben angepasst. So heben sie ihre Gewinnschätzungen je Aktie im Durchschnitt um etwa drei Prozent an und erhöhen das Kursziel von 39 auf 40 Franken; das Rating lautet Buy. Damit liegen sie über dem Konsens, der bei 38,19 Franken zu stehen kommt. Insgesamt neun Halten-Ratings überwiegen acht Kauf- und eine Verkaufsempfehlung.