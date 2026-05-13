Seit Jahrzehnten war die risikoreiche Welt von Bergbauprojekten in der Frühphase das Spielfeld institutioneller Fonds und Rohstoffhandelsunternehmen. Doch nach einer Rally von mehr als 900 Prozent bei dem wenig bekannten kanadischen Kaliproduzenten, Millennial Potash, im vergangenen Jahr drängt eine neue Investorengruppe in den Markt. «Wir sehen tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Interesse von Family-Offices», sagte Chairman Farhad Abasov. «Normalerweise sehen wir nicht viel von diesem Kapital im Junior-Mining-Sektor.»
Trotz eines Rückgangs um etwa ein Drittel nach dem 900-Prozent-Anstieg des Vorjahres liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens weiterhin bei 205 Millionen US-Dollar. SCP Research stuft die Aktie als «Buy» ein und setzt auf die erfolgreiche Historie von Abasov bei Potash One und Allana Potash, um die nächste Wachstumsphase zu treiben.
Kaliumchlorid (Potash) ist ein kaliumreiches Salz und dient als Dünger für Nutzpflanzen von Getreide bis Kartoffeln und hilft dabei, Erträge und Pflanzenresistenz zu steigern. Der Bergbauentwickler aus der Region Vancouver entwickelt ein Kaliprojekt in Gabun und erzielt bislang keine anderen Einnahmen.
Das Banio-Projekt plant, den Tiefseehafen von Mayumba an der Westküste Afrikas zu nutzen. Dadurch sollen Lieferungen grosse Märkte wie Brasilien erreichen und gleichzeitig traditionelle Engpässe umgehen, so die Website des Unternehmens.
Nischenmarkt mit Bewertungslücke
Die Investitionsbewegung wird von der in Singapur ansässigen Investmentgesellschaft The Quaternary Group angeführt, die Ross Hamou-Jennings vertritt, den ehemaligen Asien-Chef von Cargill, dem globalen Rohstoff- und Agrarkonzern. Quaternary hält rund 25 Prozent am Kaliproduzenten.
Hamou-Jennings nutzt sein Branchenwissen, um eine von ihm erkannte Bewertungslücke im Unternehmen zu überbrücken. Er sieht Potash als einen essenziellen Nischenmarkt im Volumen von 30 Milliarden US-Dollar, in dem globale Mächte wie die USA und China keine Selbstversorgung haben. Die USA haben Potash im November auf ihre Liste kritischer Mineralien gesetzt, was die Aktie von Millennial beflügelte.
Ein weiterer Unterstützer ist die in Hongkong ansässige Cavendish Investment Corporation. Dieses Multi-Family Office, das typischerweise zwischen 5 und 50 Millionen US-Dollar investiert, betrachtet Düngemittel als strategische Vermögenswerte, die für das Management zunehmend fragmentierter globaler Lieferketten entscheidend sind.
Diese Firmen gehören zu einem wachsenden Kreis privater Vermögen, die direkte Beteiligungen gegenüber Fonds bevorzugen. Der reichste Mann Kolumbiens, Jaime Gilinski, hat seinen Anteil am unabhängigen Öl- und Gasproduzenten GeoPark mehrfach erhöht, da er darin ein Vehikel sieht, um in Venezuelas sich erholenden Energiesektor einzusteigen.
Ebenso investierten die Erben des schwedischen Tycoons Adolf Lundin im März fast 40 Millionen kanadische Dollar, um ihre Beteiligungen an Kupfer- und Diamantenminen im Zuge von Lieferkettenengpässen auszubauen.
Zurück zu den Grundlagen
Über Quaternary und Cavendish hinaus besteht die Investorenliste von Millennial Potash aus Family Offices, die knapp unter den Offenlegungsschwellen für börsennotierte Beteiligungen liegen. Das Unternehmen hat Investitionen von einem kanadischen Family Office, einem US-amerikanischen Office und einer weiteren wohlhabenden Familie aus dem Persischen Golf angezogen, die jeweils knapp unter 5 Prozent halten, so Abasov. Er führt Gespräche mit Family Offices in Hongkong und Singapur, um weiteres Kapital anzuziehen.
Jean-Sébastien Jacquetin, Managing Partner bei Cavendish, stellt fest, dass Familien zunehmend über passive Investments hinausgehen. «Manchmal verwalten Familien nicht nur Vermögen – sie sind aktive Betreiber in Sektoren wie Bergbau, Gesundheitswesen oder erneuerbare Energien», sagte Jacquetin. «Angesichts des aktuellen geopolitischen Umfelds und des Krieges kehren die Menschen zu den Grundlagen zurück.» Viele dieser Family Offices, darunter Quaternary und Cavendish, verfügen bereits über einen spezialisierten Hintergrund im Rohstoffsektor.
Hamou-Jennings sagte, er bevorzuge grosse direkte Beteiligungen an Engpass-Ressourcen. Neben Millennial Potash hat er in P2 Gold, einen kanadischen Edelmetall-Explorer, sowie in Surge Battery Metals investiert, ein weiteres Pennystock-Unternehmen aus dem Raum Vancouver. «Es passiert eindeutig», sagte Hamou-Jennings über das wachsende Interesse von Family Offices im Rohstoffbereich. «Es scheint in Asien zuzunehmen; vor einem Jahr war es eher in Nordamerika verbreitet.»
Er weist darauf hin, dass viele Familien mit Investitionsentscheidungen in solchen Frühphasenunternehmen zu lange warten. «Sie sollten nicht glauben, dass sie warten können, bis das Projekt risikoärmer und höher bewertet ist und dann noch eine Privatplatzierung bekommen – denn dann braucht das Unternehmen das Geld oft gar nicht mehr», sagte er.
Cavendish, das Multi-Family Office unter der Leitung des ehemaligen Vorsitzenden eines Hongkonger Schmuckunternehmens, ist stark im Rohstoff- und Metallsektor engagiert. Im August teilte das Unternehmen Bloomberg mit, dass es rund ein Drittel seines Portfolios in den physischen Goldhandel allokiert.
(Bloomberg/cash)