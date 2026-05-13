Seit Jahrzehnten war die risikoreiche Welt von Bergbauprojekten in der Frühphase das Spielfeld institutioneller Fonds und Rohstoffhandelsunternehmen. Doch nach einer Rally von mehr als 900 Prozent bei dem wenig bekannten kanadischen Kaliproduzenten, Millennial Potash, im vergangenen Jahr drängt eine neue Investorengruppe in den Markt. «Wir sehen tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Interesse von Family-Offices», sagte Chairman Farhad Abasov. «Normalerweise sehen wir nicht viel von diesem Kapital im Junior-Mining-Sektor.»