«Das Gewinnwachstum hat die gesamte Rendite des S&P 500 in diesem Jahr bisher getragen, und wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik in den kommenden Monaten fortsetzen wird», schrieben die Strategen von Goldman Sachs in einer Mitteilung am Dienstag. Die Gewinnprognose je Aktie für den S&P 500 wurde auf 340 US-Dollar für 2026 angehoben, was einem Wachstum von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für 2027 sehen die Experten einen weiteren Anstieg der Gewinne um 13 Prozent auf 385 US-Dollar.