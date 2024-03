Das Euro/Franken-Paar notiert am Mittwoch nach 8 Uhr bei 0,981, Das ist ein Niveau, das seit dem 21. Juni 2023 nicht mehr erreicht wurde. Der US-Dollar steigt 0,2 Prozent auf 0,9060 Franken. Das ist der höchste Stand seit Anfang November.Damit hält die Frankenschwäche seit der überraschenden Zinssenkung durch die SNB am vergangenen Donnerstag weiter an.