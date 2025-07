Zwei Faktoren bestimmen den Aussenhandel

Der Aussenhandel hängt - im Unterschied zur Binnenwirtschaft - stark vom internationalen Umfeld ab. Zwei Faktoren sind dabei zentral: Die Konjunktur in den Zielmärkten und die Wechselkurse. Je besser (schlechter) die Wirtschaft des Auslandes läuft, desto höher (tiefer) die Nachfrage nach Schweizer Produkten; und je schwächer (stärker) der Franken, desto günstiger (teurer) sind Güter aus der Schweiz für Personen in europäischen Nachbarländern oder in Übersee.