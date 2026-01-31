2007 erhielt Patron Hayek von Meisterschwanden gar die Ehrenbürgerschaft verliehen. Ehefrau Marianne (1930–2023) und der Rest der Swatch-Dynastie blieben der Aargauer Gemeinde auch nach dem Tod ihres Patrons treu. Zahlreiche Grundstücke waren in der Hand der Familie und ihrer Unternehmen.

In die Schlagzeilen gelangte dabei besonders das sogenannte Burgerhaus: 2012 beantragte die Familie Hayek, das Bauland um die weisse Villa mit Blick auf den Hallwilersee zu vergrössern. Nach Widerstand von Naturschutzverbänden schob das Aargauer Kantonsparlament dem Vorhaben den Riegel. Das verwahrloste Haus wurde mittlerweile abgerissen – seit 2020 planen die Swatch-Erben auf dem Grundstück einen Neubau.

SVP ergriff Referendum

Gleich nebenan befindet sich weiterhin der Sitz der Management- sowie die Immobilienfirma der Hayeks. Sie sind im Handelsregister auch heute noch an der Delphinstrasse eingetragen. Persönlich haben sich die Geschwister Hayek jedoch bereits seit längerem aus dem Seetal verabschiedet: Swatch-CEO Nick Hayek wohnt heute in Zug, seine Schwester Nayla Hayek (74) in Hergiswil NW.

Noch ist die Meisterschwandener Steuerhöhung nicht beschlossene Sache: Ein Komitee aus den Reihen der SVP hat dagegen erfolgreich das Referendum ergriffen. Am 8. März muss die Stimmbevölkerung erneut entscheiden, ob der historisch tiefe Steuerfuss tatsächlich steigen soll.

Dieser Artikel erschien zuerst im Blick.