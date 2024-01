Die Verspätungen bei den Starts im Jahr 2022 am Tag wie auch in der Nacht zeigten, dass die von der Flughafen Zürich AG seit ein paar Jahren verfolgten Massnahmen zur Reduktion der Lärmbelastung und zur Verbesserung der Pünktlichkeit «offensichtlich eine ungenügende Wirkung» hätten. Dies schrieb der Regierungsrat in seiner Stellungnahme zum Monitoring der Lärmbelastung für das Jahr 2022.