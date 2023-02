So liefert das Institut dem Kanton Aargau Gewinne in Höhe von 92,0 Millionen Franken ab. Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie erhält der Kanton Aargau insgesamt 103,9 Millionen Franken, 2,8 Millionen mehr als noch im Vorjahr, wie die Kantonalbank am Dienstag mitteilte.