Der Brutto-Zinserfolg ging um gut 20 Prozent auf 346,1 Millionen Franken zurück. Der Rückgang sei nach den ertragsmässig sehr starken Jahren 2023 und 2024 allerdings erwartet worden, so die Bank. Damals hatte die Bank von hohen Zinsen profitiert, mittlerweile sind diese mit den diversen Leitzinssenkungen der SNB Richtung Null gesunken.