Der Reingewinn kletterte um fast 42 Prozent auf 253,8 Millionen Franken. Davon profitiert auch der Kanton Aargau. So beantragt der Bankrat eine Gewinnablieferung an den Kanton Aargau in Höhe von 117,0 Millionen. Hinzu kommen die Abgeltung der Staatsgarantie in Höhe von 14,0 Millionen sowie Steuern in Höhe von 13,3 Millionen Franken. Insgesamt fliessen somit 144,2 Millionen oder gut 26 Prozent mehr als im Vorjahr an die öffentliche Hand, wie die Kantonalbank am Dienstag mitteilte.