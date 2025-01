Die Anfangseuphorie an der Börse wird indessen etwas gedämpft. Für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat ABB nur mit den Zahlen zum Auftragseingang und Umsatz positiv überrascht. Das liege einerseits daran, dass die Markterwartungen an den Technologiekonzern mittlerweile ambitioniert seien. Andererseits: ABB laufe weiterhin «nur auf drei Zylindern», so der zuständige Analyst. Gemeint ist, dass nur drei der vier Divisionen liefern.