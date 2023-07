Der Konzern verfüge über das richtige Portfolio, die richtige Strategie sowie die richtige Marktposition, um von den steigenden Investitionen zu profitieren und in eine Ära stärkeren Umsatzwachstums einzutreten, zeigt sich Analyst Mark Diethelm überzeugt. Zudem dürften Skaleneffekte und Rentabilitätsmassnahmen zu einer Margenausweitung führen. Seine kurz- und mittelfristigen Wachstumsprognosen hebe er vor diesem Hintergrund an, so der Analyst.