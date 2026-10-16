Der ABB-Aktie hilft am Freitag auch eine positive Einschätzung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) nicht auf die Sprünge. Im Vergleich zum deutschen Konkurrenten Schneider habe ABB die bessere Bilanzqualität und Profitabilität, so die ZKB. «Vor diesem Hintergrund erachten wir die Bewertungsprämie von ABB gegenüber Schneider als gerechtfertigt und bestätigen unser Votum ‹Übergewichten› für ABB», schreibt die ZKB.