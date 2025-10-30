Der Citi-Analyst geht schon seit einem Moment davon aus, dass sich die strukturellen Faktoren im Bereich Elektrifizierung fortsetzen würden und das Potenzial hätten, das derzeitige Ziel eines organischen Wachstums sowie die Konzernmarge für das stärker fokussierte Portfolio zu erhöhen. Ein Drittel des Umsatzes im Bereich Elektrifizierung dürfte seiner Einschätzung nach ein zweistelliges Umsatzpotenzial haben, das durch die Nachfrage von Rechenzentren und Energieversorgern bestimmt werde. Dies habe sich nun nach den Zahlen zum dritten Quartal bestätigt, so der Experte von Citi weiter.