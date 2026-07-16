Die ABB-Titel notieren gegen 09.40 Uhr um 2,6 Prozent tiefer bei 81,04 Franken. Damit rückt das Jahreshoch bei 89,14 vom Juni wieder etwas in den Hintergrund. Mit einer bisherigen Performance seit Jahresbeginn von über 40 Prozent führen die Aktien die SMI-Liste allerdings mit Abstand an. Der Gesamtmarkt (SMI) steht am Morgen 0,6 Prozent im Minus.