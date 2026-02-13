Solche Veräusserungen können Anlegern Hinweise auf den Geschäftsgang eines Unternehmens geben. Auf ABB wird dies aber nicht zutreffen, zumal das Unternehmen vor allem über seine Elektrifizierungssparte von Trends wie Dekarbonisierung oder Künstliche Intelligenz - Stichwort: Bau und Betrieb von Rechenzentren - profitiert und erfolgreich ist. Ein Muster dazu gab es Ende Januar, als das Management über das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 berichtet. Speziell der Auftragseingang überzeugte die Anleger.