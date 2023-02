ABB hatte Anfang Dezember einen langjährigen Rechtsstreit in Südafrika abschliessen können. ABB hatte sich bereit erklärt, insgesamt 315 Millionen Dollar an die USA, Südafrika, die Schweiz und Deutschland zu zahlen, um Korruptionsklagen im Fall "Kusile" zu begleichen. Hinzu kommen 12 Millionen Dollar, die ABB an die US-Börsenaufsicht SEC bezahlen muss. ABB hatte für den Fall um das Kohlekraftwerk in Kusile rund 325 Millionen US-Dollar zurückgestellt und dem Ergebnis des dritten Quartals 2022 belastet.