Das ABB-Portfolio wird um drei neue Roboterfamilien erweitert, die für grundlegende Materialbehandlung bis zu anspruchsvollen Arbeiten wie Dosieren oder Polieren verwendet werden. Die neuen Roboter werden in der Fabrik von Shanghai produziert, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Sie decken demnach ein breites Spektrum an Automationsaufgaben ab. «Ideal» eigneten sie sich für den Einsatz in wachstumsstarken Sektoren wie Elektronik, der Konsumgüterbranche und der fertigenden Industrie.