80 Millionen Dollar sollen am Standort Selmer, Tennessee, investiert werden und 40 Millionen in eine Fabrik in Senatobia, Mississippi. In den letzten drei Jahren hat ABB nach eigenen Angaben mehr als 500 Millionen Dollar in den Vereinigten Staaten investiert. In dem Land erzielte der Siemens-Konkurrent im Jahr 2024 fast neun Milliarden Dollar Umsatz oder etwa 27 Prozent der gesamten Verkaufserlöse.