Die vier neuen Aktionäre sind die amerikanische BeyondNetZero, ein auf Klimalösungen ausgerichteter Fonds der Wachstumskapitalgesellschaft General Atlantic, der Staatsfonds GIC von Singapur, die klimaorientierte britische Investmentgesellschaft Just Climate und die Porsche SE in Deutschland. Diese erhalten für ihre Investition von insgesamt 325 Millionen Franken einen Anteil von rund 12 Prozent an E-Mobility.