LevelTen Energy betreibt einen Marktplatz für saubere Energie. Das Unternehmen habe unter anderem für Hyperscaler, Industrie- und Gewerbeunternehmen sowie Energieversorger bereits Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 Giga-Watt abgewickelt, teilte ABB am Donnerstag mit.