Ziel sei es, neue intelligente und nachhaltige Technologien in die Haushalte Nordamerikas zu bringen. Ein erstes gemeinsames Angebot solle Anfang 2024 auf den Markt kommen. Welchen Anteil ABB an Lumin übernommen hat und was dafür bezahlt wurde, legt der Konzern in dem Communiqué nicht offen.