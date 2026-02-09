«Kurz- und mittelfristig kann ich am meisten Potenzial in Amerika erkennen», sagte CEO Morten Wierod in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft (online). «Dort fand in den letzten Jahren am meisten Wachstum statt, und dieser Trend setzt sich fort», fügte er an. Asien und der Nahe Osten stünden an zweiter und Europa erst an dritter Stelle.
Entsprechend investiere ABB stark in den USA und Indien, während China bereits über ausreichend Kapazitäten verfüge. In Europa gelte es, die bestehende Produktion effizienter zu machen. Neue Fabriken seien hier nicht nötig.
ABB hat Ende Januar für das Jahr 2025 einen Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis von 7 Prozent auf 33,2 Milliarden US-Dollar und eine Margenverbesserung auf 19,0 Prozent (VJ 18,2 Prozent) bekannt gegeben. Unter dem Strich schnellte der Gewinn um ein Fünftel auf 4,7 Milliarden nach oben.
(AWP)