«Kurz- und mittelfristig kann ich am meisten Potenzial in Amerika erkennen», sagte CEO Morten Wierod in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft (online). «Dort fand in den letzten Jahren am meisten Wachstum statt, und dieser Trend setzt sich fort», fügte er an. Asien und der Nahe Osten stünden an zweiter und Europa erst an dritter Stelle.