"Im Hinblick auf die Division E-Mobility halten wir an unseren Plänen für eine Börsenkotierung fest", liess sich CEO Björn Rosengren in der Mitteilung zum Ergebnis des dritten Quartals zitieren. "Wir gehen jedoch aufgrund der aktuellen Volatilität auf den Kapitalmärkten nicht mehr davon aus, dass diese noch in diesem Jahr erfolgen wird."