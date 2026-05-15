Auch die US-Zölle hätten sich bisher «noch nicht so sehr» auf ABB ausgewirkt. Das meiste, was der Konzern in den Vereinigten Staaten verkaufe, werde auch dort hergestellt - der Rest stamme aus Kanada und Mexiko, so der ABB-Chef. Zehn Prozent der Komponenten würden in Europa produziert «Da fallen Zölle an, das ist allerdings durchaus üblich.» Das müsse über die Preisgestaltung ausgeglichen werden.