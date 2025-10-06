Sollte es zu einem Spin-Off der Sparte kommen, wäre eine Kotierung in Stockholm allerdings keine Überraschung. «Der Börsenstandort von Robotics dürfte Schweden sein, wo auch die Zentrale und der R&D-Campus von Robotics zu Hause sind», sagte Mark Diethelm, Analyst bei der Bank Vontobel, bereits vor drei Monaten gegenüber cash.ch. «Robotics» soll dabei zu 100 Prozent als Sachdividende an die ABB-Aktionäre ausgeschüttet werden.