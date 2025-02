ABB-Chef Morten Wierod hat im vergangenen Jahr eine Gesamtentschädigung von 6,6 Millionen Franken erhalten. Wierod übernahm den Konzernvorsitz der ABB am 1. August von Björn Rosengren. Im ausgewiesenen Gesamtbetrag für 2024 ist auch seine Entschädigung in seiner vorherigen Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Elektrifizierung enthalten, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Rosengren erhielt für das Geschäftsjahr 2023 eine Entschädigung von insgesamt fast 9,7 Millionen Franken.