Wierod kritisierte gemäss dem Beitrag vom Sonntagabend, dass europäische Gesetzgeber bei Reformen «kein Gefühl der Dringlichkeit» gezeigt hätten. Der von Ex-Italien-Premier Mario Draghi vorgelegte Reformplan liege seit fast zwei Jahren auf dem Tisch, umgesetzt worden sei jedoch wenig. «Ich hoffe, dass wir nicht erst eine viel grössere Krise mit Massenarbeitslosigkeit erleben müssen. So weit sollte es nicht kommen müssen, damit die notwendige Dringlichkeit erkannt wird», sagte er.