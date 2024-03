Um die Antriebspakete lokal zu produzieren, baut ABB nun als Teil des Auftrags ein neues Werk in Maryborough, Queensland. Dafür investiert das Unternehmen laut der Mitteilung 6 Millionen US-Dollar. In dem sogenannten Kompetenzzentrum für Montage und Service von Traktionsumrichtern, -motoren und -batterien soll auch eine «effektivere Betreuung von ABB-Kunden in Australien und Neuseeland sicherstellen», heisst es.