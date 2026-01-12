Demnach liefert ABB integrierte Energie-, Antriebs- und Steuerungslösungen für die vier neuen Grossfähren von BC, wie ABB am Montag mitteilte. Die neuen Fähren sollen weniger Emissionen ausstossen und weniger Lärm unter Wasser verursachen und damit den Fährverkehrt in der Strait of Georgia umweltfreundlicher machen.